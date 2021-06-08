Франция - Болгария: 08 июня 2021 смотреть онлайн

Франция
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Франция - Болгария: 08 июня 2021 смотреть онлайн

Болгария
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
8 июня 2021, 22:10 МСК
8.06.2021, 22:10 МСК
вторник
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Предварительный состав

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Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
4
Варан
Рафаэль Варан
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
15
Коман
Кингсли Коман
6
Погба
Поль Погба
14
Рабьо
Адриан Рабьо
8
Лемар
Тома Лемар
7
Гризманн
Антуан Гризманн
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
16
Манданда
Стив Манданда
-
19
Динь
Люка Динь
-
18
Зума
Курт Зума
-
12
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
3
Менди
Ферлан Менди
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
13
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
-
9
Жиру
Оливье Жиру
-
22
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
11
Дембеле
Усман Дембеле
-
Тренерский состав
Дидье Дешам
Болгария
мин
1
Наумов
Даниэл Наумов
21
Цветанов
Момчил Цветанов
18
Чочев
Ивайло Чочев
4
Антов
Валентин Антов
22
Христов
Андреа Христов
2
Христов
Петко Христов
8
Вутов
Антонио Вутов
7
Костадинов
Георгий Костадинов
11
Десподов
Кирил Десподов
9
Галабинов
Андрей Галабинов
17
Йомов
Георги Йомов
Запасные
13
Караджов
Иван Караджов
-
23
Илиев
Пламен Илиев
-
3
Занев
Петар Занев
-
15
Божиков
Василь Божиков
-
19
Илиев
Атанас Илиев
-
14
Димов
Даниэль Димов
-
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
12
Илиев
Илиан Илиев
-
5
Витанов
Петар Витанов
-
10
Делев
Спас Делев
-
20
Илиев
Димитар Илиев
-
6
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
Тренерский состав
Ясен Петров

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