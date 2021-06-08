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Товарищеские матчи
Франция VS Болгария
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Франция - Болгария: 08 июня 2021 смотреть онлайн
Франция
-:-
Франция - Болгария: 08 июня 2021 смотреть онлайн
Болгария
Товарищеские матчи, Июнь
Товарищеские матчи,
Июнь
8 июня 2021, 22:10 МСК
8.06.2021, 22:10 МСК
вторник
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Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
4
Варан
Рафаэль Варан
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
15
Коман
Кингсли Коман
6
Погба
Поль Погба
14
Рабьо
Адриан Рабьо
8
Лемар
Тома Лемар
7
Гризманн
Антуан Гризманн
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
16
Манданда
Стив Манданда
-
19
Динь
Люка Динь
-
18
Зума
Курт Зума
-
12
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
3
Менди
Ферлан Менди
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
13
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
-
9
Жиру
Оливье Жиру
-
22
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
11
Дембеле
Усман Дембеле
-
Тренерский состав
Дидье Дешам
Болгария
мин
1
Наумов
Даниэл Наумов
21
Цветанов
Момчил Цветанов
18
Чочев
Ивайло Чочев
4
Антов
Валентин Антов
22
Христов
Андреа Христов
2
Христов
Петко Христов
8
Вутов
Антонио Вутов
7
Костадинов
Георгий Костадинов
11
Десподов
Кирил Десподов
9
Галабинов
Андрей Галабинов
17
Йомов
Георги Йомов
Запасные
13
Караджов
Иван Караджов
-
23
Илиев
Пламен Илиев
-
3
Занев
Петар Занев
-
15
Божиков
Василь Божиков
-
19
Илиев
Атанас Илиев
-
14
Димов
Даниэль Димов
-
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
12
Илиев
Илиан Илиев
-
5
Витанов
Петар Витанов
-
10
Делев
Спас Делев
-
20
Илиев
Димитар Илиев
-
6
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
Тренерский состав
Ясен Петров
Новости
Возвращение Бензема – это тревожно. Он никогда не пел гимн, давно не играл в схеме с двумя форвардами, а в команде будет ветераном
#Карим Бензема
18 мая, 23:35
Бензема 5 лет не мог вернуться в сборную. Ссорился с главой федерации, обвинял Дешама в связи с расистами, против был даже Макрон
#Карим Бензема
18 мая, 21:35
Как сборные пострадают без игроков Суперлиги, которых не пустят на Евро
#Евро-2020
19 апреля, 22:03
Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел
#Матье Вальбуэна
31 марта, 21:07
Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
#Франция
16 ноября 2020, 18:40
Новый герой Франции – 17-летний мигрант. Он пообещал успех отцу после пожара, в котором сгорел их дом
#Эдуардо Камавинга
08 октября 2020, 14:21
Во Франции клуб начал матч ввосьмером в знак протеста. Через минуту игрок травмировался, и клубу засчитали технарь
#Франция
08 сентября 2020, 20:25
Матерацци не подонок
#Марко Матерацци
11 июня 2020, 12:15
#
Новости матча
🇫🇷 Бензема включен в состав сборной Франции на Евро-2020
18 мая, 21:24
ФИФА разрешила Лапорту сменить сборную перед Евро-2020. Он перейдет из Франции в Испанию
14 мая, 16:12
Гризманн проводит за Францию 45-й матч подряд – это рекорд сборной
28 марта, 16:49
Французская фигуристка Мейте получила травму во время короткой программы и снялась с чемпионата мира
24 марта, 16:32
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
26 декабря 2020, 21:48
Определились даты матчей плей-офф Лиги нации
03 декабря 2020, 20:10
Италия, Бельгия, Франция и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. В прошлом турнире состав был полностью другой
19 ноября 2020, 11:04