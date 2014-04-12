Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шустер 49
2:0
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Вранчич 8
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
12 апр. 2014, 16:30 МСК
12.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Вранчич
Дамир Вранчич
8'
8'
58
41
Хен
Иммануэль Хен
90
25
Сорг
Оливер Сорг
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
23
Шустер
Юлиан Шустер
49'
49'
90
17
Шмид
Джонатан Шмид
90
7
Дарида
Владимир Дарида
90
31
Геде
Карим Геде
79
36
Клаус
Феликс Клаус
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
19
Бац
Даниэль Бац
6
Хеденстад
Вегар Хеденстад
3
Дианье
Фаллу Дианье
4
Фернандес
Желсон Фернандес
37
Керк
Себастьян Керк
35
Фрайс
Себастьян Фрайс
15
Цулехнер
Филипп Цулехнер
Айнтрахт
мин
25
Корреа
Марсель Корреа
90
6
Вранчич
Дамир Вранчич
90
26
Давари
Даниэль Давари
90
3
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
19
Райхель
Кен Райхель
90
5
Кессел
Бенжамин Кессел
68
10
Боланд
Мирко Боланд
90
11
Хохшайд
Ян Хохшайд
90
12
Кумбела
Доми Кумбела
26
16
Нильсен
Хавард Нильсен
90
Запасные
35
Латер
Беньямин Латер
8
Доган
Дениз Доган
15
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
17
Крац
Кевин Крац
38
Беллараби
Карим Беллараби
32
Круппке
Деннис Круппке
9
Адеми
Орхан Адеми