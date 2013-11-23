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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
0:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Фернандес 52
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
23 нояб. 2013, 17:30 МСК
23.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Айнтрахт
мин
0
Пертель
Тимо Пертель
83
0
Вранчич
Дамир Вранчич
72
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
85
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Крац
Кевин Крац
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
90
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Кессел
Бенжамин Кессел
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Джексон
Симеон Джексон
0
Адеми
Орхан Адеми
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Пиларж
Вацлав Пиларж
65
0
Фернандес
Желсон Фернандес
52'
52'
90
0
Хефлер
Николас Хефлер
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
88
0
Ханке
Майк Ханке
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
81
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Дианье
Фаллу Дианье
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Лоренцони
Николай Лоренцони
0
Геде
Карим Геде
0
Альбутат
Тим Альбутат
0
Керк
Себастьян Керк