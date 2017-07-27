Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Петерсен 20
1:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Домжале
Домжале
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 22:05 МСК
27.07.2017, 22:05 МСК
четверг
Составы
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
8
Франтц
Майк Франтц
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
6
Абраши
Амир Абраши
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
20'
20'
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
Запасные
44
Гикевич
Рафал Гикевич
2
Игньевски
Александар Игньевски
23
Шустер
Юлиан Шустер
19
Хаберер
Яник Хаберер
22
Сьерро
Венсан Сьерро
Домжале
мин
29
Балковец
Юре Балковец
90
Запасные
30
Франжич
Петар Франжич