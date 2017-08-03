Матч завершен
Домжале
Домжале
2:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 22:05 МСК
3.08.2017, 22:05 МСК
четверг
Составы
Домжале
мин
29
Балковец
Юре Балковец
90
Запасные
30
Франжич
Петар Франжич
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
2
Игньевски
Александар Игньевски
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
8
Франтц
Майк Франтц
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
6
Абраши
Амир Абраши
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
Запасные
21
Кландт
Патрик Кландт
17
Кеблер
Лукас Кеблер
20
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
23
Шустер
Юлиан Шустер
19
Хаберер
Яник Хаберер
32
Капустка
Бартош Капустка