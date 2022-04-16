Фрайбург - Бохум: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Фрайбург
Фрайбург
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Фрайбург - Бохум: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Бохум
Бохум
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
16 апр. 2022, -:- МСК
16.04.2022, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:30
Фрайбург
1 : 1
Бохум
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:30
Фрайбург
1
Бохум
1
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
Бохум
1 : 2
Фрайбург
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
Бохум
1
Фрайбург
2

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