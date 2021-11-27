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Бохум VS Фрайбург
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Бохум - Фрайбург: 27 ноября 2021 смотреть онлайн
Бохум
Бохум
-:-
Бохум - Фрайбург: 27 ноября 2021 смотреть онлайн
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
27 нояб. 2021, -:- МСК
27.11.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
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Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бохум
мин
21
Хольтманн
Геррит Хольтманн
4
Erhan Masovic
Erhan Masovic
2
Cristian Gamboa
Cristian Gamboa
37
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
3
D. T. Soares
D. T. Soares
8
Anthony Losilla
Anthony Losilla
25
Patrick Drewes
Patrick Drewes
10
T. Eisfeld
T. Eisfeld
27
M. Pantovic
M. Pantovic
35
S. Ganvoula
S. Ganvoula
5
Saulo Decarli
Saulo Decarli
Запасные
29
Maxim Leitsch
Maxim Leitsch
-
32
R. Zulj
R. Zulj
-
9
S. Zoller
S. Zoller
-
11
Herbert Bockhorn
Herbert Bockhorn
-
13
Raman Chibsah
Raman Chibsah
-
15
Soma Novothny
Soma Novothny
-
34
Paul Grave
Paul Grave
-
28
Luis Hartwig
Luis Hartwig
-
14
Tom Weilandt
Tom Weilandt
-
Фрайбург
мин
26
Флеккен
Марк Флеккен
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
5
Гульде
Мануэль Гульде
3
Линхарт
Филипп Линхарт
7
Шмид
Джонатан Шмид
17
Кеблер
Лукас Кеблер
32
Грифо
Винченцо Грифо
27
Хефлер
Николас Хефлер
8
Сантамария
Батист Сантамария
19
Хаберер
Яник Хаберер
18
Петерсен
Нильс Петерсен
Запасные
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
-
23
Хайнц
Доминик Хайнц
-
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
-
14
Тиль
Гус Тиль
-
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
-
29
Чон
У Ен Чон
-
36
Кайтель
Янник Кайтель
-
11
Демирович
Эрмедин Демирович
-
9
Хелер
Лукас Хелер
-
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Прошлые матчи
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
Фрайбург
1 : 1
Бохум
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
Фрайбург
1
Бохум
1
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 2
Фрайбург
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Бохум
1
Фрайбург
2
Новости
Гляньте на уникального форварда Бундеслиги: он каждый год уничтожает одну и ту же команду
#Жан-Филипп Матета
22 ноября 2020, 20:41
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
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#Фрайбург
16 мая 2020, 20:20
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
#Джошуа Зиркзее
21 декабря 2019, 22:54
Филипп набивает статистику через пенальти, хотя до «Динамо» был в них неудачником
#Максимилиан Филипп
02 декабря 2019, 14:45
В Бундеслиге капитан сбил с ног тренера соперника и спровоцировал большой конфликт. После игры все сразу помирились
#Бундеслига
11 ноября 2019, 14:40
#
Новости матча
Капитан «Айнтрахта», сбивший с ног тренера «Фрайбурга», рассказал об угрозах от детей
16 ноября 2020, 19:59
«Фрайбург» арендовал Тиля у «Спартака»
03 сентября 2020, 20:09
В Берлине загорелся поезд с фанатами, их забрали переночевать в VIP на стадион соперника
22 октября 2019, 19:23