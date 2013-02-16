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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Беллингаузен 18
1:0
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
16 февр. 2013, 17:30 МСК
16.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
18'
18'
90
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Шахин
Дани Шахин
63
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Хуанан
Хуанан
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Омае
Генки Омае
0
Илсе
Кен Илсе
0
Вегкамп
Геррит Вегкамп
Гройтер Фюрт
мин
0
Нехриг
Бернд Нехриг
72
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Маврай
Мергим Маврай
67
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Варга
Йожеф Варга
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
85
0
Джурдич
Никола Джурдич
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Пледль
Томас Пледль
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
0
Аземи
Илир Аземи