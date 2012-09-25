Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:2
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Финк 26
Илсе 34
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
25 сент. 2012, 21:00 МСК
25.09.2012, 21:00 МСК
вторник
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
46
0
Пектюрк
Тайфун Пектюрк
46
0
Аземи
Илир Аземи
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Пецос
Танос Пецос
90
0
Эду
Эду
74
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Баба
Абдул Рахман Баба
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Штибер
Золтан Штибер
0
Приб
Эдгар Приб
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Илсе
Кен Илсе
34'
34'
90
0
Шахин
Дани Шахин
71
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
26'
26'
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Крузе
Робби Крузе
63
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
0
Хуанан
Хуанан
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль