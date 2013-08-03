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Кубок Германии
Фортуна VS Майнц
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Фортуна - Майнц: 03 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Фортуна
Кельн
1:2
Фортуна - Майнц: 03 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Майнц
Майнц
Кубок Германии, 1 раунд
Кубок Германии,
1 раунд
Германия
3 авг. 2013, 16:30 МСК
3.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Майнц
мин
1
Мюллер
Флориан Мюллер
3
Мартин
Аарон Мартин
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
19
Ниахате
Мусса Ниахате
6
Латца
Данни Латца
7
Квайсон
Робин Квайсон
34
Баку
Боте Баку
14
Кунде
Пьер Кунде
21
Онисиво
Карим Онисиво
9
Матета
Жан-Филипп Матета
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
Запасные
37
Дамен
Финн Дамен
-
18
Бросински
Даниель Бросински
-
16
Белл
Штефан Белл
-
42
Хак
Александер Хак
-
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
-
35
Баррейро
Леандро Баррейро
-
28
Салаи
Адам Салаи
-
11
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
-
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:30
Фортуна
1 : 2
Майнц
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:30
Фортуна
1
Майнц
2
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