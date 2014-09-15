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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
0:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Домингес 13
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
15 сент. 2014, 21:45 МСК
15.09.2014, 21:45 МСК
понедельник
Марио Мелеро Лопес
Марио Мелеро Лопес
Главный Судья
Составы
Эйбар
мин
1
Ирурета
Ирурета
90
2
Боведа
Энеко Боведа
90
24
Абрахам
Абрахам
90
6
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
22
Навас
Рауль Навас
90
7
Капа
Андер Капа
46
8
Эррасти
Йон Эррасти
90
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
77
23
Хави Лара
Хави Лара
90
10
Арруабаррена
Микель Арруабаррена
90
9
Анхель
Анхель
57
Запасные
25
Хименес
Хайме Хименес
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
5
Экиза
Борха Экиза
18
Боатенг
Дерек Боатенг
12
Сауль
Сауль
19
Пьоваккари
Федерико Пьоваккари
11
Ньето
Дани Ньето
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
10
Домингес
Хуан Домингес
13'
13'
70
11
Хуанфран
Хуанфран
85
0
Поштига
Элдер Поштига
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
59
Запасные
13
Фабри
Фабри
2
Пабло
Мануэль Пабло
21
Диаките
Модибо Диаките
3
Канелья
Роберто Канелья
6
Родригес
Хосе Родригес
14
Куэнка
Исаак Куэнка
18
Точе
Точе