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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 41
Аррибас 74
2:0
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
20 дек. 2015, 0:05 МСК
20.12.2015, 0:05 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
74'
74'
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
5
Москера
Педро Москера
90
21
Альберто
Луис Альберто
62
11
Хуанфран
Хуанфран
90
19
Файр
Файкал Файр
90
7
Лукас
Лукас
41'
41'
84
Запасные
25
Ману
Ману
2
Пабло
Мануэль Пабло
27
Пьер
Робер Пьер
10
Домингес
Хуан Домингес
17
Картабия
Федерико Картабия
30
Кардозу
Мигел Кардозу
20
Родригес
Джонатан Родригес
Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
3
Пантич
Александар Пантич
90
19
Луна
Антонио Луна
45
15
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
20
Кеко
Кеко
76
7
Капа
Андер Капа
90
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
90
21
Сауль
Сауль
23
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
18
Борха
Борха
90
Запасные
1
Ирурета
Ирурета
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
24
Гонсалес
Адриан Гонсалес
2
Верди
Симоне Верди
8
Инуи
Такаши Инуи
28
Гарсия
Иньиго Гарсия
10
Арруабаррена
Микель Арруабаррена