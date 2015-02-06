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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 52
Иван Кавалейру 79
2:0
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
6 февр. 2015, 22:45 МСК
6.02.2015, 22:45 МСК
пятница
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
82
22
Боргес
Селсо Боргес
90
7
Лукас
Лукас
52'
52'
90
9
Риера
Ориоль Риера
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
79'
79'
89
14
Куэнка
Исаак Куэнка
66
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
15
Лауре
Лауре
4
Лопес
Борха Лопес
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
10
Домингес
Хуан Домингес
18
Точе
Точе
67
Кошта
Элдер Кошта
Эйбар
мин
1
Ирурета
Ирурета
90
19
Пьоваккари
Федерико Пьоваккари
90
17
Вила
Дидач Вила
90
2
Боведа
Энеко Боведа
90
5
Экиза
Борха Экиза
90
22
Навас
Рауль Навас
90
8
Борха
Борха
90
7
Капа
Андер Капа
58
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
90
12
Сауль
Сауль
79
10
Арруабаррена
Микель Арруабаррена
74
Запасные
25
Хименес
Хайме Хименес
4
Чема Аньибарро
Чема Аньибарро
18
Боатенг
Дерек Боатенг
23
Хави Лара
Хави Лара
9
Анхель
Анхель
15
Лекич
Деян Лекич
11
Ньето
Дани Ньето