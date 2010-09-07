Болгария - Черногория: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Болгария
0:1

Болгария - Черногория: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Черногория
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
7 сент. 2010, 20:30 МСК
7.09.2010, 20:30 МСК
вторник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Болгария
мин
7
Делев
Спас Делев
3
Ангелов
Георги Ангелов
20
Илиев
Димитар Илиев
2
Попов
Страхил Попов
22
Цветков
Александр Цветков
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
Сисиньо
Сисиньо
12
Краев
Божидар Краев
-
Иванов
Галин Иванов
5
Димитров
Кристиан Димитров
23
Луков
Мартин Луков
Запасные
11
Карабелев
Янис Карабелев
-
7
Янков
Доминик Янков
-
4
Василев
Александар Василев
-
17
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
7
Ковачев
Светослав Ковачев
-
12
Александров
Денислав Александров
-
Черногория
мин
21
Вукчевич
Марко Вукчевич
-
Йоветич
Стеван Йоветич
12
Миятович
Милан Миятович
15
Вуячич
Игор Вуячич
22
Симич
Марко Симич
18
Бакич
Марко Бакич
23
Марушич
Адам Марушич
19
Шчекич
Александар Шчекич
17
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
21
Болевич
Александар Болевич
9
Мугоса
Стефан Мугоса
Запасные
1
Петкович
Даниэль Петкович
-
21
Балич
Саша Балич
-
20
Шофранац
Александар Шофранац
-
6
Радунович
Ристо Радунович
-
2
Распопович
Момчило Распопович
-
3
Косович
Небойса Косович
-
16
Йовович
Владимир Йовович
-
14
Савичевич
Вукан Савичевич
-
19
Раичкович
Милош Раичкович
-
11
Бечирай
Фатош Бечирай
-
22
Исламович
Дино Исламович
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
Черногория
0 : 0
Болгария
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
Черногория
0
Болгария
0
22.03.2019 22 марта 2019 пт 20:00
Болгария
1 : 1
Черногория
22.03.2019 22 марта 2019 пт 20:00
Болгария
1
Черногория
1
04.06.2011 04 июня 2011 сб 21:30
Черногория
1 : 1
Болгария
04.06.2011 04 июня 2011 сб 21:30
Черногория
1
Болгария
1
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 20:30
Болгария
0 : 1
Черногория
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 20:30
Болгария
0
Черногория
1

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