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Болгария VS Черногория
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Болгария - Черногория: 07 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Болгария
0:1
Болгария - Черногория: 07 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Черногория
Чемпионат Европы, 2 тур
Чемпионат Европы,
2 тур
7 сент. 2010, 20:30 МСК
7.09.2010, 20:30 МСК
вторник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Болгария
мин
7
Делев
Спас Делев
3
Ангелов
Георги Ангелов
20
Илиев
Димитар Илиев
2
Попов
Страхил Попов
22
Цветков
Александр Цветков
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
Сисиньо
Сисиньо
12
Краев
Божидар Краев
-
Иванов
Галин Иванов
5
Димитров
Кристиан Димитров
23
Луков
Мартин Луков
Запасные
11
Карабелев
Янис Карабелев
-
7
Янков
Доминик Янков
-
4
Василев
Александар Василев
-
17
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
7
Ковачев
Светослав Ковачев
-
12
Александров
Денислав Александров
-
Черногория
мин
21
Вукчевич
Марко Вукчевич
-
Йоветич
Стеван Йоветич
12
Миятович
Милан Миятович
15
Вуячич
Игор Вуячич
22
Симич
Марко Симич
18
Бакич
Марко Бакич
23
Марушич
Адам Марушич
19
Шчекич
Александар Шчекич
17
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
21
Болевич
Александар Болевич
9
Мугоса
Стефан Мугоса
Запасные
1
Петкович
Даниэль Петкович
-
21
Балич
Саша Балич
-
20
Шофранац
Александар Шофранац
-
6
Радунович
Ристо Радунович
-
2
Распопович
Момчило Распопович
-
3
Косович
Небойса Косович
-
16
Йовович
Владимир Йовович
-
14
Савичевич
Вукан Савичевич
-
19
Раичкович
Милош Раичкович
-
11
Бечирай
Фатош Бечирай
-
22
Исламович
Дино Исламович
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Черногория
0 : 0
Болгария
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Черногория
0
Болгария
0
22.03.2019
22 марта 2019
пт
20:00
Болгария
1 : 1
Черногория
22.03.2019
22 марта 2019
пт
20:00
Болгария
1
Черногория
1
04.06.2011
04 июня 2011
сб
21:30
Черногория
1 : 1
Болгария
04.06.2011
04 июня 2011
сб
21:30
Черногория
1
Болгария
1
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
20:30
Болгария
0 : 1
Черногория
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
20:30
Болгария
0
Черногория
1
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