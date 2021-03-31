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Отбор ЧМ. Европа
Босния и Герцеговина VS Франция
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Босния и Герцеговина - Франция: 31 марта 2021 смотреть онлайн
Босния и Герцеговина
-:-
Босния и Герцеговина - Франция: 31 марта 2021 смотреть онлайн
Франция
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур
Отбор ЧМ. Европа,
3 тур
31 марта 2021, 21:45 МСК
31.03.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Босния и Герцеговина
мин
11
Джеко
Эдин Джеко
-
Пьянич
Миралем Пьянич
12
Сехич
Ибрахим Сехич
19
Стеванович
Мирослав Стеванович
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
2
Цивич
Элдар Цивич
10
Гояк
Амер Гояк
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
4
Тодорович
Дарко Тодорович
17
Саничанин
Синиша Саничанин
Запасные
1
Васили
Никола Васили
-
22
Пирич
Кенан Пирич
-
5
Колашинац
Сеад Колашинац
-
3
Ахмедходзич
Анель Ахмедходзич
-
19
Ципетич
Бранимир Ципетич
-
17
Михоевич
Марко Михоевич
-
6
Хаджиахметович
Амир Хаджиахметович
-
23
Дулевич
Харис Дулевич
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
11
Превляк
Смаил Превляк
-
23
Демирович
Эрмедин Демирович
-
8
Менало
Лука Менало
-
Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
4
Варан
Рафаэль Варан
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
20
Коман
Кингсли Коман
14
Рабьо
Адриан Рабьо
13
Канте
Н'Голо Канте
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
6
Погба
Поль Погба
-
8
Лемар
Тома Лемар
-
20
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
11
Дембеле
Усман Дембеле
-
Прошлые матчи
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
22:00
Франция
1 : 1
Босния и Герцеговина
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
22:00
Франция
1
Босния и Герцеговина
1
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
22:00
Босния и Герцеговина
0 : 2
Франция
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
22:00
Босния и Герцеговина
0
Франция
2
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