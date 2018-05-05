Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Фрейзер 37
1:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
5 мая 2018, 17:00 МСК
5.05.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
7
Пью
Марк Пью
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
37'
37'
90
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
14
Смит
Брэд Смит
26
Мингс
Тайрон Мингс
4
Гослинг
Дэн Гослинг
18
Дефо
Джермейн Дефо
33
Айб
Джордон Айб
31
Муссе
Ли Муссе
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
52
Робертс
Коннор Робертс
90
19
Айю
Андре Айю
90
18
Айю
Жордан Айю
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
24
Кинг
Энди Кинг
17
Клукас
Самуэль Клукас
35
Саншеш
Ренату Саншеш
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам