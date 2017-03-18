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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Моусон 31
Афобе 72
2:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
18 марта 2017, 20:30 МСК
18.03.2017, 20:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
7
Пью
Марк Пью
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
75
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
9
Афобе
Беник Афобе
72'
72'
90
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
14
Смит
Брэд Смит
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
32
Уилшир
Джек Уилшир
10
Градель
Макс Градель
18
Кук
Льюис Кук
33
Айб
Джордон Айб
Суонси
мин
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
90
6
Моусон
Элфи Моусон
31'
31'
90
24
Корк
Джек Корк
90
8
Фер
Лерой Фер
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
67
42
Кэрролл
Том Кэрролл
90
3
Айю
Жордан Айю
56
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
83
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
2
Амат
Жорди Амат
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
7
Бриттон
Леон Бриттон
52
Робертс
Коннор Робертс
10
Борха
Борха
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг