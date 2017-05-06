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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Станислас 62
Шоукросс 81
2:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Муссе 33
Диуф 73
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
6 мая 2017, 17:00 МСК
6.05.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
8
Артер
Гарри Артер
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
62'
62'
72
7
Пью
Марк Пью
79
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
18
Кук
Льюис Кук
90
31
Муссе
Ли Муссе
33'
33'
58
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
14
Смит
Брэд Смит
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
26
Мингс
Тайрон Мингс
10
Градель
Макс Градель
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
33
Айб
Джордон Айб
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
81'
81'
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
73'
73'
77
Запасные
33
Грант
Ли Грант
3
Питерс
Эрик Питерс
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
9
Бераино
Саидо Бераино