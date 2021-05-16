Бордо - Ланс: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Бордо
Бордо
-:-

Бордо - Ланс: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Ланс
Ланс
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
16 мая 2021, 22:00 МСК
16.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
23
Бенито
Лорис Бенито
6
Косиельни
Лоран Косиельни
24
Байссе
Поль Байссе
20
Сабали
Юссуф Сабали
15
Сери
Жан Мишель Сери
26
Башич
Тома Башич
19
Адли
Ясин Адли
28
Уден
Реми Уден
12
де Превилль
Николя де Превилль
18
У-Джо
Хван У-Джо
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
29
Пундж
Максим Пундж
-
25
Кватен
Энок Кватен
-
21
Бессил
Лоик Бессил
-
27
Лакуа
Том Лакуа
-
7
Бриан
Джимми Бриан
-
31
Траоре
Амаду Траоре
-
36
Мара
Секу Мара
-
33
Issouf Sissokho
Issouf Sissokho
-
Ланс
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
21
Айдара
Массадио Айдара
24
Гради
Жонатан Гради
14
Медина
Факундо Медина
4
Баде
Луак Баде
11
Клосс
Жонатан Клосс
18
Каюзак
Янник Каюзак
28
Дукур
Шейк Дукур
8
Фофана
Секо Фофана
10
Какута
Гаэль Какута
23
Банза
Симон Банза
Запасные
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
-
13
Мишелен
Клеман Мишелен
-
15
Фортеш
Стивен Фортеш
-
19
Бура
Исмаэль Бура
-
33
Кошта
Давид Кошта
-
25
Жан
Корентен Жан
-
7
Сотока
Флориан Сотока
-
9
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
22
Маурисио
Тони Маурисио
-

Прошлые матчи

19.09.2020 19 сент. 2020 сб 18:00
Ланс
2 : 1
Бордо
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 18:00
Ланс
2
Бордо
1
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:00
Бордо
2 : 1
Ланс
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:00
Бордо
2
Ланс
1
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 19:00
Ланс
1 : 2
Бордо
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 19:00
Ланс
1
Бордо
2
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 20:00
Ланс
2 : 3
Бордо
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 20:00
Ланс
2
Бордо
3
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ланс
1 : 0
Бордо
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ланс
1
Бордо
0
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 23:00
Бордо
2 : 2
Ланс
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 23:00
Бордо
2
Ланс
2
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Ланс
4 : 3
Бордо
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Ланс
4
Бордо
3
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 22:00
Бордо
4 : 1
Ланс
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 22:00
Бордо
4
Ланс
1
16.05.2008 16 мая 2008 пт 23:00
Ланс
2 : 2
Бордо
16.05.2008 16 мая 2008 пт 23:00
Ланс
2
Бордо
2
04.08.2007 04 авг. 2007 сб 21:00
Бордо
1 : 0
Ланс
04.08.2007 04 авг. 2007 сб 21:00
Бордо
1
Ланс
0

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