Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Сердар Азмун
Александр Кокорин
Месут Озил
Александр Головин
Эльдор Шомуродов
Федор Чалов
Квинси Промес
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Непал
Австралия
Сан-Марино
Норвегия
Бразилия
Нидерланды
Швеция
Спартак
Манчестер Сити
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Реал
Тамбов
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига 1
Бордо VS Ланс
Поделиться:
Бордо - Ланс: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Бордо
Бордо
-:-
Бордо - Ланс: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Ланс
Ланс
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
16 мая 2021, 22:00 МСК
16.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
23
Бенито
Лорис Бенито
6
Косиельни
Лоран Косиельни
24
Байссе
Поль Байссе
20
Сабали
Юссуф Сабали
15
Сери
Жан Мишель Сери
26
Башич
Тома Башич
19
Адли
Ясин Адли
28
Уден
Реми Уден
12
де Превилль
Николя де Превилль
18
У-Джо
Хван У-Джо
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
29
Пундж
Максим Пундж
-
25
Кватен
Энок Кватен
-
21
Бессил
Лоик Бессил
-
27
Лакуа
Том Лакуа
-
7
Бриан
Джимми Бриан
-
31
Траоре
Амаду Траоре
-
36
Мара
Секу Мара
-
33
Issouf Sissokho
Issouf Sissokho
-
Ланс
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
21
Айдара
Массадио Айдара
24
Гради
Жонатан Гради
14
Медина
Факундо Медина
4
Баде
Луак Баде
11
Клосс
Жонатан Клосс
18
Каюзак
Янник Каюзак
28
Дукур
Шейк Дукур
8
Фофана
Секо Фофана
10
Какута
Гаэль Какута
23
Банза
Симон Банза
Запасные
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
-
13
Мишелен
Клеман Мишелен
-
15
Фортеш
Стивен Фортеш
-
19
Бура
Исмаэль Бура
-
33
Кошта
Давид Кошта
-
25
Жан
Корентен Жан
-
7
Сотока
Флориан Сотока
-
9
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
22
Маурисио
Тони Маурисио
-
Прошлые матчи
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
18:00
Ланс
2 : 1
Бордо
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
18:00
Ланс
2
Бордо
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:00
Бордо
2 : 1
Ланс
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:00
Бордо
2
Ланс
1
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
19:00
Ланс
1 : 2
Бордо
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
19:00
Ланс
1
Бордо
2
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
20:00
Ланс
2 : 3
Бордо
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
20:00
Ланс
2
Бордо
3
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Ланс
1 : 0
Бордо
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Ланс
1
Бордо
0
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
23:00
Бордо
2 : 2
Ланс
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
23:00
Бордо
2
Ланс
2
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Ланс
4 : 3
Бордо
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Ланс
4
Бордо
3
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
22:00
Бордо
4 : 1
Ланс
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
22:00
Бордо
4
Ланс
1
16.05.2008
16 мая 2008
пт
23:00
Ланс
2 : 2
Бордо
16.05.2008
16 мая 2008
пт
23:00
Ланс
2
Бордо
2
04.08.2007
04 авг. 2007
сб
21:00
Бордо
1 : 0
Ланс
04.08.2007
04 авг. 2007
сб
21:00
Бордо
1
Ланс
0
Новости
Новичок «Локо» Камано: суперскоростной, не любит тактику, забивал красиво издали
#Франсуа Камано
17 августа 2020, 20:25
«Бордо» показал новое лого за 2 млн евро. Все в ярости: фанаты бастуют на площади, а мэр города призывает к бойкоту
3
#Бордо
03 июля 2020, 16:30
3
Откуда взялось правило шести секунд для вратарей
#Футбол
24 мая 2020, 15:38
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
«Локомотив» подтвердил переход Пабло. Он взял третий номер
16 января, 10:18
«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло
15 января, 12:08
Камано перешел из «Бордо» в «Локомотив»
17 августа 2020, 15:32