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Кубок Франции
Ланс VS Бордо
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Ланс - Бордо: 17 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ланс
Ланс
2:3
Ланс - Бордо: 17 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Бордо
Бордо
Кубок Франции, 1/4 финала
Кубок Франции,
1/4 финала
Франция
17 апр. 2013, 20:00 МСК
17.04.2013, 20:00 МСК
среда
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События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
18:00
Ланс
2 : 1
Бордо
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
18:00
Ланс
2
Бордо
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:00
Бордо
2 : 1
Ланс
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:00
Бордо
2
Ланс
1
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
19:00
Ланс
1 : 2
Бордо
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
19:00
Ланс
1
Бордо
2
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
20:00
Ланс
2 : 3
Бордо
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
20:00
Ланс
2
Бордо
3
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Ланс
1 : 0
Бордо
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Ланс
1
Бордо
0
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
23:00
Бордо
2 : 2
Ланс
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
23:00
Бордо
2
Ланс
2
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Ланс
4 : 3
Бордо
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Ланс
4
Бордо
3
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
22:00
Бордо
4 : 1
Ланс
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
22:00
Бордо
4
Ланс
1
16.05.2008
16 мая 2008
пт
23:00
Ланс
2 : 2
Бордо
16.05.2008
16 мая 2008
пт
23:00
Ланс
2
Бордо
2
04.08.2007
04 авг. 2007
сб
21:00
Бордо
1 : 0
Ланс
04.08.2007
04 авг. 2007
сб
21:00
Бордо
1
Ланс
0
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