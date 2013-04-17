Ланс - Бордо: 17 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ланс
Ланс
2:3

Ланс - Бордо: 17 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
17 апр. 2013, 20:00 МСК
17.04.2013, 20:00 МСК
среда
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Матч окончен 2:3

Прошлые матчи

19.09.2020 19 сент. 2020 сб 18:00
Ланс
2 : 1
Бордо
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 18:00
Ланс
2
Бордо
1
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:00
Бордо
2 : 1
Ланс
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:00
Бордо
2
Ланс
1
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 19:00
Ланс
1 : 2
Бордо
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 19:00
Ланс
1
Бордо
2
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 20:00
Ланс
2 : 3
Бордо
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 20:00
Ланс
2
Бордо
3
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ланс
1 : 0
Бордо
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ланс
1
Бордо
0
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 23:00
Бордо
2 : 2
Ланс
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 23:00
Бордо
2
Ланс
2
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Ланс
4 : 3
Бордо
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Ланс
4
Бордо
3
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 22:00
Бордо
4 : 1
Ланс
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 22:00
Бордо
4
Ланс
1
16.05.2008 16 мая 2008 пт 23:00
Ланс
2 : 2
Бордо
16.05.2008 16 мая 2008 пт 23:00
Ланс
2
Бордо
2
04.08.2007 04 авг. 2007 сб 21:00
Бордо
1 : 0
Ланс
04.08.2007 04 авг. 2007 сб 21:00
Бордо
1
Ланс
0

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