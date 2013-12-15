Матч завершен
Бордо
Бордо
2:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
15 дек. 2013, 16:00 МСК
15.12.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Составы