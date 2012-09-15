Матч завершен
Валансьен
Валансьен
0:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
15 сент. 2012, 21:00 МСК
15.09.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы