Матч завершен
БАТЭ
Борисов
1:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2016, 21:00 МСК
26.07.2016, 21:00 МСК
вторник
Составы
БАТЭ
мин
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
60
33
Поляков
Денис Поляков
90
4
Дубра
Каспарс Дубра
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
17
Риос
Алексей Риос
90
7
Карницкий
Александр Карницкий
88
Запасные
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
81
Глеб
Александр Глеб
8
Володько
Александр Володько
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
18
Мозолевский
Дмитрий Мозолевский