Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Стекеленбург 44
Стекеленбург 59
3:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2016, 22:00 МСК
2.08.2016, 22:00 МСК
вторник
Составы
Дандолк
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
44'
59'
44', 59'
90
БАТЭ
мин
-
Скобби
Тэм Скобби
90
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
4
Дубра
Каспарс Дубра
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
17
Риос
Алексей Риос
90
7
Карницкий
Александр Карницкий
45
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
81
Глеб
Александр Глеб
8
Володько
Александр Володько
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
5
Яблонский
Евгений Яблонский