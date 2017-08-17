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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
БАТЭ
Борисов
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Александрия
Александрия
Банада 19
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
17 авг. 2017, 20:00 МСК
17.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
БАТЭ
мин
19
Милунович
Неманья Милунович
90
8
Володько
Александр Володько
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
42
Володько
Максим Володько
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
21
Драгун
Станислав Драгун
90
Запасные
33
Поляков
Денис Поляков
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
77
Кендыш
Юрий Кендыш
7
Березкин
Евгений Березкин
13
Сигневич
Николай Сигневич
Александрия
мин
79
Панькив
Юрий Панькив
90
44
Банада
Евгений Банада
19'
19'
90
15
Запорожан
Андрей Запорожан
90
87
Басов
Сергей Басов
90
22
Грицук
Василий Грицук
90
11
Цуриков
Андрей Цуриков
90
14
Полярус
Артем Полярус
90
Запасные
24
Леванидов
Владислав Леванидов
20
Пашаев
Павел Пашаев
7
Кулиш
Станислав Кулиш