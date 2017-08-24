Матч завершен
Александрия
Александрия
Грицук 34
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 20:00 МСК
24.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
Александрия
мин
79
Панькив
Юрий Панькив
90
44
Банада
Евгений Банада
90
22
Грицук
Василий Грицук
34'
34'
90
11
Цуриков
Андрей Цуриков
90
Запасные
20
Пашаев
Павел Пашаев
15
Запорожан
Андрей Запорожан
14
Полярус
Артем Полярус
7
Кулиш
Станислав Кулиш
БАТЭ
мин
33
Поляков
Денис Поляков
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
8
Володько
Александр Володько
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
21
Драгун
Станислав Драгун
90
17
Риос
Алексей Риос
90
Запасные
42
Володько
Максим Володько
5
Яблонский
Евгений Яблонский
7
Березкин
Евгений Березкин
13
Сигневич
Николай Сигневич