Балтика - Динамо: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Балтика
Калининград
-:-

Балтика - Динамо: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Динамо
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24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

Балтика
мин
27
Маклаков
Иван Маклаков
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
33
Аллеф
Аллеф
70
I. Geloyan
I. Geloyan
20
Юрганов
Игорь Юрганов
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
19
Шаваев
Алихан Шаваев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
8
Дудиев
Аслан Дудиев
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
Динамо
мин
20
Пикатов
Дмитрий Пикатов
9
Мараев
Николай Мараев
1
Кузнецов
Алексей Кузнецов
8
Баранов
Павел Баранов
3
Луппа
Данил Луппа
11
J. Dibirgadzhiev
J. Dibirgadzhiev
89
M. Danilin
M. Danilin
4
G. Rukhaia
G. Rukhaia
22
N. Muromskiy
N. Muromskiy
90
Ilya Derzhinsky
Ilya Derzhinsky
39
Васильев
Максим Васильев
Запасные
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
0
Никитин
Денис Никитин
-
21
Крючков
Александр Крючков
-
27
A. Radchenko
A. Radchenko
-
10
Дрогунов
Владислав Дрогунов
-
88
N. Glushkov
N. Glushkov
-
77
Giorgi Gorozia
Giorgi Gorozia
-

Прошлые матчи

28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Динамо
1
Балтика
3
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 18:00
Динамо
2 : 0
Балтика
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 18:00
Динамо
2
Балтика
0
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:30
Балтика
0 : 0
Динамо
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:30
Балтика
0
Динамо
0
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 17:30
Балтика
1
Динамо
2
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:30
Динамо
0
Балтика
1
26.08.2008 26 авг. 2008 вт 17:30
Динамо
0 : 1
Балтика
26.08.2008 26 авг. 2008 вт 17:30
Динамо
0
Балтика
1
05.05.2008 05 мая 2008 пн 18:30
Балтика
3 : 0
Динамо
05.05.2008 05 мая 2008 пн 18:30
Балтика
3
Динамо
0

Новости

«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
# Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25