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Балтика VS Динамо
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Балтика - Динамо: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Балтика
Калининград
-:-
Балтика - Динамо: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Динамо
Брянск
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Балтика
мин
27
Маклаков
Иван Маклаков
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
33
Аллеф
Аллеф
70
I. Geloyan
I. Geloyan
20
Юрганов
Игорь Юрганов
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
19
Шаваев
Алихан Шаваев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
8
Дудиев
Аслан Дудиев
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
Динамо
мин
20
Пикатов
Дмитрий Пикатов
9
Мараев
Николай Мараев
1
Кузнецов
Алексей Кузнецов
8
Баранов
Павел Баранов
3
Луппа
Данил Луппа
11
J. Dibirgadzhiev
J. Dibirgadzhiev
89
M. Danilin
M. Danilin
4
G. Rukhaia
G. Rukhaia
22
N. Muromskiy
N. Muromskiy
90
Ilya Derzhinsky
Ilya Derzhinsky
39
Васильев
Максим Васильев
Запасные
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
0
Никитин
Денис Никитин
-
21
Крючков
Александр Крючков
-
27
A. Radchenko
A. Radchenko
-
10
Дрогунов
Владислав Дрогунов
-
88
N. Glushkov
N. Glushkov
-
77
Giorgi Gorozia
Giorgi Gorozia
-
Прошлые матчи
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Динамо
1
Балтика
3
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:00
Динамо
2 : 0
Балтика
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:00
Динамо
2
Балтика
0
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:30
Балтика
0 : 0
Динамо
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:30
Балтика
0
Динамо
0
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
17:30
Балтика
1
Динамо
2
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:30
Динамо
0
Балтика
1
26.08.2008
26 авг. 2008
вт
17:30
Динамо
0 : 1
Балтика
26.08.2008
26 авг. 2008
вт
17:30
Динамо
0
Балтика
1
05.05.2008
05 мая 2008
пн
18:30
Балтика
3 : 0
Динамо
05.05.2008
05 мая 2008
пн
18:30
Балтика
3
Динамо
0
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25