Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 57
1:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Салаи 43
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
10 февр. 2013, 17:30 МСК
10.02.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
57'
57'
90
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Филп
Ронни Филп
43
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
73
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
80
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Паркхерст
Михаэль Паркхерст
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Хан
Андре Хан
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
46
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
69
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
61
0
Паркер
Шоун Паркер
90
0
Салаи
Адам Салаи
43'
43'
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Эде
Чинеду Эде
0
Класнич
Иван Класнич