Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 43
Лангкамп 51
2:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Аллагуи 36
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
17 марта 2012, 17:30 МСК
17.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Хайн
Штефан Хайн
62
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
51'
51'
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
88
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
43'
43'
82
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Рек
Йонас Де Рек
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Полански
Юджен Полански
57
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
56
0
Зидан
Мохаммед Зидан
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
36'
36'
65
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Новески
Николче Новески
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Штибер
Золтан Штибер
0
Малли
Юнус Малли
0
Гавранович
Марио Гавранович