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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:2
ГОЛ! 2:2
88'
Замена
86'
Замена
86'
83'
Замена
83'
Замена
Желтая карточка
79'
Замена
74'
73'
Замена
Замена
67'
56'
Замена
56'
Замена
51'
Желтая карточка
Конец первого тайма (1:2)
Желтая карточка
44'
42'
ГОЛ! 1:2
36'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
30'
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Новости
09 ноября 2020, 16:06
20 августа 2019, 23:20
05 декабря 2020, 20:19
25 февраля 2019, 18:24