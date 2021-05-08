Алавес - Леванте: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Понс 30
Хоселу 88
2:2

Алавес - Леванте: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Леванте
Валенсия
Моралес 36
Моралес 42
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
8 мая 2021, 15:00 МСК
8.05.2021, 15:00 МСК
суббота
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Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
90
3
Дуарте
Рубен Дуарте
74
22
Лежен
Флориан Лежен
90
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
90
23
Наварро
Химо Наварро
86
11
Риоха
Луис Риоха
90
20
Понс
Пере Понс
30'
30'
46
8
Пина
Томас Пина
86
6
Батталья
Родриго Батталья
90
24
Хота
Хота
67
9
Хоселу
Хоселу
88'
88'
90
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
4
2
Тачи
Тачи
-
38
Перес
Уго Перес
-
16
Мендес
Эдгар Мендес
16
19
Гарсия
Ману Гарсия
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
7
Лукас
Лукас
44
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
-
14
Дейверсон
Дейверсон
4
37
Пельистри
Факундо Пельистри
23
Тренерский состав
Асьер Гаритано
Леванте
мин
34
Карденас
Дани Карденас
90
19
Клер
Карлос Клер
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
56
4
Пьер
Робер Пьер
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
29
Кантеро
Алехандро Кантеро
73
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
83
12
Мальса
Микаэль Мальса
90
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
36'
42'
36', 42'
56
21
Гомес
Дани Гомес
83
Запасные
13
Айтор
Айтор
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
7
23
Коке
Коке
-
14
Рубен Везо
Рубен Везо
34
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
17
16
Рочина
Рубен Рочина
-
25
Дукур
Шейк Дукур
7
9
Марти
Рохер Марти
-
10
Барди
Энис Барди
34
7
Леон
Серхио Леон
-
Тренерский состав
Хуан Рамон Лопес Мунис

События

Матч окончен 2:2
ГОЛ! 2:2
Хоселу
88'
Замена
Дейверсон
Химо Наварро
86'
Замена
Мартин Агиррегабирия
Томас Пина
86'
83'
Замена
Оскар Дуарте
Дани Гомес
83'
Замена
Шейк Дукур
Гонсало Мелеро
Желтая карточка
Родриго Батталья
79'
Замена
Эдгар Мендес
Рубен Дуарте
74'
73'
Замена
Сон
Алехандро Кантеро
Замена
Факундо Пельистри
Хота
67'
56'
Замена
Энис Барди
Хосе Луис Моралес
56'
Замена
Рубен Везо
Серхио Поштиго
51'
Желтая карточка
Алехандро Кантеро
Замена
Лукас
Пере Понс
46'
Конец первого тайма (1:2)
Желтая карточка
Луис Риоха
44'
42'
ГОЛ! 1:2
Хосе Луис Моралес
36'
ГОЛ! 1:1
Хосе Луис Моралес
ГОЛ! 1:0
Пере Понс
30'
Начало матча

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Алавес
2 : 2
Леванте
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Алавес
2
Леванте
2
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:30
Леванте
1 : 1
Алавес
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:30
Леванте
1
Алавес
1
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
Леванте
0
Алавес
1
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Алавес
1 : 0
Леванте
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Алавес
1
Леванте
0
11.02.2019 11 февр. 2019 пн 23:00
Алавес
2 : 0
Леванте
11.02.2019 11 февр. 2019 пн 23:00
Алавес
2
Леванте
0
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:30
Леванте
2 : 1
Алавес
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:30
Леванте
2
Алавес
1
01.03.2018 01 марта 2018 чт 23:30
Алавес
1 : 0
Леванте
01.03.2018 01 марта 2018 чт 23:30
Алавес
1
Леванте
0
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:30
Леванте
0 : 2
Алавес
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:30
Леванте
0
Алавес
2

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🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
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25 февраля 2019, 18:24