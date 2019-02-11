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Примера
Алавес VS Леванте
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Алавес - Леванте: 11 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
2:0
Алавес - Леванте: 11 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
11 февр. 2019, 23:00 МСК
11.02.2019, 23:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:30
Леванте
1 : 1
Алавес
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:30
Леванте
1
Алавес
1
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0
Алавес
1
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Алавес
1 : 0
Леванте
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Алавес
1
Леванте
0
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
Алавес
2 : 0
Леванте
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
Алавес
2
Леванте
0
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:30
Леванте
2 : 1
Алавес
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:30
Леванте
2
Алавес
1
01.03.2018
01 марта 2018
чт
23:30
Алавес
1 : 0
Леванте
01.03.2018
01 марта 2018
чт
23:30
Алавес
1
Леванте
0
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:30
Леванте
0 : 2
Алавес
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:30
Леванте
0
Алавес
2
Новости
Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
#
Новости матча
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
20 февраля, 22:59
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»
25 февраля 2019, 18:24