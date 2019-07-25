Матч завершен
Партизани
Тирана
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Тамбе 23
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 18:30 МСК
25.07.2019, 18:30 МСК
четверг
Составы
Партизани
мин
12
Ходжа
Албан Ходжа
90
Запасные
8
Ромеро
Аристотелес Ромеро
Шериф
мин
23
Гордиенко
Артем Гордиенко
90
77
Кендыш
Юрий Кендыш
90
27
Латифи
Лиридон Латифи
90
29
Тамбе
Роберт Тамбе
23'
23'
90
18
Антон
Георгий Антон
90