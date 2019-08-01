Матч завершен
Шериф
Тирасполь
1:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Партизани
Тирана
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 20:00 МСК
1.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Шериф
мин
23
Гордиенко
Артем Гордиенко
90
77
Кендыш
Юрий Кендыш
90
27
Латифи
Лиридон Латифи
90
29
Тамбе
Роберт Тамбе
90
18
Антон
Георгий Антон
90
Запасные
90
Посмак
Вячеслав Посмак
Партизани
мин
12
Ходжа
Албан Ходжа
90
Запасные
8
Ромеро
Аристотелес Ромеро