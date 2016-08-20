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Кубок Германии
Виллинген 08 VS Шальке-04
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Виллинген 08 - Шальке-04: 20 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Виллинген 08
Виллинген
1:4
Виллинген 08 - Шальке-04: 20 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
20 авг. 2016, 16:30 МСК
20.08.2016, 16:30 МСК
суббота
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Матч окончен 1:4
Прошлые матчи
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
16:30
Виллинген 08
1 : 4
Шальке-04
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
16:30
Виллинген 08
1
Шальке-04
4
Новости
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
01 октября 2020, 11:40
«Бавария» опять напихала 8: Сане смеялся, Левандовски раздавал пасы рабоной, забивал даже подросток
1
#Бавария
19 сентября 2020, 00:15
1
Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
#Бундеслига
15 мая 2020, 20:15
#
Новости матча
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
02 февраля, 01:07
37-летний Хунтелар вернулся в «Шальке», контракт – до конца сезона. Клуб идет последним в Бундеслиге
19 января, 20:55
Форвард «Шальке» Хопп – первый американец с хет-триком в Бундеслиге
09 января, 19:54