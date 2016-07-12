Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Стекеленбург 43
Стекеленбург 52
Стекеленбург 90
3:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Фостер 22
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2016, 20:50 МСК
12.07.2016, 20:50 МСК
вторник
Составы
Хапоэль
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
43'
52'
90'
43'
52', 90'
90
-
Меликсон
Маор Меликсон
90
12
Хобан
Овидиу Хобан
90
Шериф
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Фостер
Ричард Фостер
22'
22'
90