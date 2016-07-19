Матч завершен
Шериф
Тирасполь
0:0
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2016, 20:00 МСК
19.07.2016, 20:00 МСК
вторник
Составы
Шериф
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Фостер
Ричард Фостер
90
-
Квржич
Зоран Квржич
90
-
Скобби
Тэм Скобби
90
Хапоэль
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
12
Хобан
Овидиу Хобан
90