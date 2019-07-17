Матч завершен
Пяст
Гливице
Червински 21
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Мукам 82
Волков 87
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
17 июля 2019, 21:00 МСК
17.07.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Пяст
мин
4
Червински
Якуб Червински
21'
21'
90
Запасные
14
Голубек
Якуб Голубек
БАТЭ
мин
15
Скавыш
Максим Скавыш
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
27
Симович
Слободан Симович
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
17
Риос
Алексей Риос
90
-
Мукам
Ирвин Мукам
82'
82'
90
24
Туоминен
Яссе Туоминен
90
35
Чичкан
Антон Чичкан
90
23
Волков
Захар Волков
87'
87'
90
Запасные
7
Березкин
Евгений Березкин
26
Милич
Неманья Милич