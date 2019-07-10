Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Драгун 64
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Пяст
Гливице
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
10 июля 2019, 20:00 МСК
10.07.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
БАТЭ
мин
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
8
Драгун
Станислав Драгун
64'
64'
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
17
Риос
Алексей Риос
90
35
Чичкан
Антон Чичкан
90
23
Волков
Захар Волков
90
Запасные
48
Щербицкий
Денис Щербицкий
15
Скавыш
Максим Скавыш
27
Симович
Слободан Симович
7
Березкин
Евгений Березкин
26
Милич
Неманья Милич
Пяст
мин
4
Червински
Якуб Червински
90
Запасные
14
Голубек
Якуб Голубек