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Кубок Германии
Дармштадт VS Шальке-04
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Дармштадт - Шальке-04: 25 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Дармштадт
Дармштадт
1:3
Дармштадт - Шальке-04: 25 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кубок Германии, 2 раунд
Кубок Германии,
2 раунд
Германия
25 сент. 2013, 21:30 МСК
25.09.2013, 21:30 МСК
среда
Составы
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События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
18:30
Дармштадт
2 : 1
Шальке-04
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
18:30
Дармштадт
2
Шальке-04
1
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:30
Шальке-04
3 : 1
Дармштадт
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:30
Шальке-04
3
Дармштадт
1
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
17:30
Дармштадт
0 : 2
Шальке-04
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
17:30
Дармштадт
0
Шальке-04
2
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
Шальке-04
1 : 1
Дармштадт
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
Шальке-04
1
Дармштадт
1
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:30
Дармштадт
1 : 3
Шальке-04
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:30
Дармштадт
1
Шальке-04
3
Новости
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
01 октября 2020, 11:40
«Бавария» опять напихала 8: Сане смеялся, Левандовски раздавал пасы рабоной, забивал даже подросток
1
#Бавария
19 сентября 2020, 00:15
1
Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
#Бундеслига
15 мая 2020, 20:15
#
Новости матча
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
02 февраля, 01:07
37-летний Хунтелар вернулся в «Шальке», контракт – до конца сезона. Клуб идет последним в Бундеслиге
19 января, 20:55
Форвард «Шальке» Хопп – первый американец с хет-триком в Бундеслиге
09 января, 19:54