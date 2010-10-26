Энерги - Фрайбург: 26 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Энерги
Коттбус
2:1

Энерги - Фрайбург: 26 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
26 окт. 2010, 21:30 МСК
26.10.2010, 21:30 МСК
вторник
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Предварительный состав

Энерги
мин
8
Рангелов
Димитар Рангелов

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Энерги
1(3) : 1(5)
Фрайбург
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Энерги
1(3)
Фрайбург
1(5)
26.10.2010 26 окт. 2010 вт 21:30
Энерги
2 : 1
Фрайбург
26.10.2010 26 окт. 2010 вт 21:30
Энерги
2
Фрайбург
1

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