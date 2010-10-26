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Кубок Германии
Энерги VS Фрайбург
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Энерги - Фрайбург: 26 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Энерги
Коттбус
2:1
Энерги - Фрайбург: 26 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
26 окт. 2010, 21:30 МСК
26.10.2010, 21:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Энерги
мин
8
Рангелов
Димитар Рангелов
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
19:30
Энерги
1(3) : 1(5)
Фрайбург
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
19:30
Энерги
1(3)
Фрайбург
1(5)
26.10.2010
26 окт. 2010
вт
21:30
Энерги
2 : 1
Фрайбург
26.10.2010
26 окт. 2010
вт
21:30
Энерги
2
Фрайбург
1
Новости
Гляньте на уникального форварда Бундеслиги: он каждый год уничтожает одну и ту же команду
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Новости матча
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