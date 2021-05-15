Оскар Линнер

№34
Вратарь
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Команда
Брешиа
Гражданство
Швеция
Возраст
25
Рост
199
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
германия. бундеслига
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Арминия
1 : 1
Хоффенхайм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Арминия
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Арминия
1 : 0
Шальке-04
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
1
Шальке-04
0
был в запасе
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 21:30
Арминия
1 : 0
Фрайбург
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Арминия
1
Фрайбург
0
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:30
Арминия
0 : 1
РБ Лейпциг
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Арминия
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 20:30
Арминия
0 : 2
Вердер
10.03.2021 10 марта 2021 ср 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Арминия
0
Вердер
2
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
Арминия
0 : 0
Унион
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Арминия
0
Унион
0
был в запасе
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:30
Арминия
0 : 3
Вольфсбург
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Арминия
0
Вольфсбург
3
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Арминия
1 : 5
Айнтрахт
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Арминия
1
Айнтрахт
5
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Арминия
3 : 0
Штутгарт
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Арминия
3
Штутгарт
0
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 20:00
Арминия
1 : 0
Герта
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Арминия
1
Герта
0
был в запасе
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Арминия
0 : 1
Боруссия
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Арминия
0
Боруссия
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Арминия
0 : 1
Аугсбург
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Арминия
0
Аугсбург
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
Арминия
2 : 1
Майнц
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Арминия
2
Майнц
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Арминия
1 : 2
Байер
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Арминия
1
Байер
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
Арминия
1 : 4
Бавария
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Арминия
1
Бавария
4
был в запасе
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Штутгарт
0 : 2
Арминия
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
0
Арминия
2
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
Герта
0 : 0
Арминия
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
0
Арминия
0
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Боруссия
5 : 0
Арминия
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
5
Арминия
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Аугсбург
0 : 0
Арминия
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
0
Арминия
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Майнц
1 : 1
Арминия
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Майнц
1
Арминия
1
был в запасе