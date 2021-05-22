Штутгарт - Арминия: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Штутгарт
Штутгарт
-:-

Штутгарт - Арминия: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Арминия
Билефельд
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
22 мая 2021, 16:30 МСК
22.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Штутгарт
мин
1
Кобель
Грегор Кобель
24
Соса
Борна Соса
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
2
Антон
Вальдемар Антон
5
Мавропанос
Костас Мавропанос
7
Кулибали
Танги Кулибали
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
32
Ахамада
Науиру Ахамада
14
Вамангитука
Силас Вамангитука
9
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
-
10
Дидави
Даниэль Дидави
-
21
Клемент
Филипп Клемент
-
16
Каразор
Атакан Каразор
-
31
Климович
Матео Климович
-
20
Ферстер
Филипп Ферстер
-
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
-
30
Массимо
Роберто Массимо
-
Арминия
мин
1
Ортега Морено
Стефан Ортега Морено
23
Лукоки
Андерсон Лукоки
2
Пипер
Амос Пипер
4
Нильссон
Йоаким Нильссон
27
Брюннер
Седрик Брюннер
11
Окугава
Масайя Окугава
31
Майер
Арне Майер
19
Претль
Мануэль Претль
28
Влап
Мичел Влап
8
Доан
Рицу Доан
9
Клоз
Фабиан Клоз
Запасные
34
Линнер
Оскар Линнер
-
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
-
5
Лаурсен
Якоб Барретт Лаурсен
-
30
Хартель
Марсель Хартель
-
16
Кунце
Фабиан Кунце
-
36
Шипплок
Свен Шипплок
-
18
Кордова
Серхио Кордова
-
7
Гебауэр
Кристиан Гебауэр
-
21
Фогльзаммер
Андреас Фогльзаммер
-

Прошлые матчи

20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Арминия
3 : 0
Штутгарт
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Арминия
3
Штутгарт
0
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
Арминия
2 : 2
Штутгарт
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
Арминия
2
Штутгарт
2
15.11.2008 15 нояб. 2008 сб 17:30
Штутгарт
0 : 0
Арминия
15.11.2008 15 нояб. 2008 сб 17:30
Штутгарт
0
Арминия
0
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 21:30
Штутгарт
2 : 0
Арминия
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 21:30
Штутгарт
2
Арминия
0
17.05.2008 17 мая 2008 сб 16:30
Штутгарт
2 : 2
Арминия
17.05.2008 17 мая 2008 сб 16:30
Штутгарт
2
Арминия
2
15.12.2007 15 дек. 2007 сб 17:30
Арминия
2 : 0
Штутгарт
15.12.2007 15 дек. 2007 сб 17:30
Арминия
2
Штутгарт
0

Новости

Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
09 марта, 17:30
Игрок обманул соперников и ооочень долго закатывал мяч в пустые ворота. Чуть не огреб
#Силас Вамангитука
06 декабря 2020, 20:23
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
2
В Бундеслигу вышел уникальный клуб: фанаты спасали его от банкротства, с ним празднуют Рождество, он...
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16
Самый известный гей в футболе. Его признанию − пять лет
#Томас Хитцльшпергер
11 марта 2019, 11:19
# Новости матча
«Бавария» не проигрывает 13 матчей подряд
28 ноября 2020, 19:55
Марио Гомес завершает карьеру
28 июня 2020, 19:33
«Штутгарт» вышел в Бундеслигу. В последнем матче сезона забил Марио Гомес
28 июня 2020, 19:00