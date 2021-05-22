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Штутгарт VS Арминия
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Штутгарт - Арминия: 22 мая 2021 смотреть онлайн
Штутгарт
Штутгарт
-:-
Штутгарт - Арминия: 22 мая 2021 смотреть онлайн
Арминия
Билефельд
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
22 мая 2021, 16:30 МСК
22.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Штутгарт
мин
1
Кобель
Грегор Кобель
24
Соса
Борна Соса
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
2
Антон
Вальдемар Антон
5
Мавропанос
Костас Мавропанос
7
Кулибали
Танги Кулибали
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
32
Ахамада
Науиру Ахамада
14
Вамангитука
Силас Вамангитука
9
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
-
10
Дидави
Даниэль Дидави
-
21
Клемент
Филипп Клемент
-
16
Каразор
Атакан Каразор
-
31
Климович
Матео Климович
-
20
Ферстер
Филипп Ферстер
-
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
-
30
Массимо
Роберто Массимо
-
Арминия
мин
1
Ортега Морено
Стефан Ортега Морено
23
Лукоки
Андерсон Лукоки
2
Пипер
Амос Пипер
4
Нильссон
Йоаким Нильссон
27
Брюннер
Седрик Брюннер
11
Окугава
Масайя Окугава
31
Майер
Арне Майер
19
Претль
Мануэль Претль
28
Влап
Мичел Влап
8
Доан
Рицу Доан
9
Клоз
Фабиан Клоз
Запасные
34
Линнер
Оскар Линнер
-
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
-
5
Лаурсен
Якоб Барретт Лаурсен
-
30
Хартель
Марсель Хартель
-
16
Кунце
Фабиан Кунце
-
36
Шипплок
Свен Шипплок
-
18
Кордова
Серхио Кордова
-
7
Гебауэр
Кристиан Гебауэр
-
21
Фогльзаммер
Андреас Фогльзаммер
-
Прошлые матчи
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Арминия
3 : 0
Штутгарт
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Арминия
3
Штутгарт
0
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
Арминия
2 : 2
Штутгарт
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
Арминия
2
Штутгарт
2
15.11.2008
15 нояб. 2008
сб
17:30
Штутгарт
0 : 0
Арминия
15.11.2008
15 нояб. 2008
сб
17:30
Штутгарт
0
Арминия
0
24.09.2008
24 сент. 2008
ср
21:30
Штутгарт
2 : 0
Арминия
24.09.2008
24 сент. 2008
ср
21:30
Штутгарт
2
Арминия
0
17.05.2008
17 мая 2008
сб
16:30
Штутгарт
2 : 2
Арминия
17.05.2008
17 мая 2008
сб
16:30
Штутгарт
2
Арминия
2
15.12.2007
15 дек. 2007
сб
17:30
Арминия
2 : 0
Штутгарт
15.12.2007
15 дек. 2007
сб
17:30
Арминия
2
Штутгарт
0
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