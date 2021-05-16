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Маттео Аленви
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Маттео Аленви
№11
Полузащитник
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Возраст
22
Рост
183
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Ним
2 : 5
Лион
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2
Лион
5
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Ним
1 : 1
Страсбур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
1
Страсбур
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Ним
1 : 1
Монпелье
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1
Монпелье
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
был в запасе
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ним
0 : 1
Лилль
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ним
1 : 3
Дижон
31'
31'
31'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
31'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
Ним
0 : 2
Марсель
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0
Марсель
2
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 13 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Ним
1 : 5
Анжер
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1
Анжер
5
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Ним
0 : 1
Метц
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0
Метц
1
был в запасе
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Ренн
2 : 0
Ним
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2
Ним
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 38 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Метц
0 : 3
Ним
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0
Ним
3
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Ланс
2 : 1
Ним
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2
Ним
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Брест
1 : 1
Ним
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1
Ним
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
был в запасе
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