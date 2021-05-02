Ним - Реймс: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Ним
Ним
-:-

Ним - Реймс: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Реймс
Реймс
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Ним
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
3
Мелинг
Биргер Мелинг
27
Уэда
Наомити Уэда
2
Гессум
Кельян Гессум
29
Алакуш
Софьян Алакуш
7
Элиассон
Никлас Элиассон
18
Кубас
Адриан Кубас
12
Фомба
Ламин Фомба
20
Рипар
Рено Рипар
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
28
Коне
Мусса Коне
Запасные
16
Диас
Люка Диас
-
5
Ландре
Лоик Ландре
-
21
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
15
Пакье
Гаэтан Пакье
-
8
До
Люка До
-
17
Дулевич
Харис Дулевич
-
22
Бенрау
Яссин Бенрау
-
11
Аленви
Маттео Аленви
-
25
Ру
Нолан Ру
-
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
3
Конан
Конан
2
Фас
Вут Фас
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
32
Фоке
Томас Фоке
21
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
15
Манетси
Маршал Манетси
23
Кассама
Морету Кассама
24
Кафаро
Матье Кафаро
11
Диа
Булайе Диа
Запасные
16
Диуф
Йехван Диуф
-
29
Марешич
Дарио Марешич
-
28
де Смет
Тибо де Смет
-
14
Бериша
Валон Бериша
-
25
Думбия
Мусса Думбия
-
8
Кутеса
Дерек Кутеса
-
10
Зенели
Арбер Зенели
-
27
Туре
Эль Билал Туре
-
9
Сирхейс
Кай Сирхейс
-

Прошлые матчи

22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Реймс
0 : 1
Ним
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Реймс
0
Ним
1
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Ним
2
Реймс
0
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Реймс
0
Ним
0
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
Реймс
0 : 3
Ним
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
Реймс
0
Ним
3
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 21:00
Ним
0 : 0
Реймс
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 21:00
Ним
0
Реймс
0

Новости

Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
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01 февраля 2020, 23:59
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
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10 ноября 2020, 10:06
Врач «Реймса», заболевший коронавирусом, покончил жизнь самоубийством
05 апреля 2020, 23:09