Ним - Страсбур: 18 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Ним
Ним
Рипар 55
1:1

Ним - Страсбур: 18 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Ленар 82
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
18 апр. 2021, 16:00 МСК
18.04.2021, 16:00 МСК
воскресенье
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Составы

Подробнее
Ним
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
2
Гессум
Кельян Гессум
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
8
До
Люка До
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
83
20
Рипар
Рено Рипар
55'
55'
89
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
28
Коне
Мусса Коне
89
Запасные
40
Назих
Амджад Назих
-
5
Ландре
Лоик Ландре
-
27
Уэда
Наомити Уэда
-
15
Пакье
Гаэтан Пакье
-
6
Сарр
Сиди Сарр
-
7
Элиассон
Никлас Элиассон
7
11
Аленви
Маттео Аленви
-
25
Ру
Нолан Ру
1
13
Ариби
Карим Ариби
1
Тренерский состав
Паскаль Планк
Страсбур
мин
1
Селс
Матс Селс
90
19
Каси
Антони Каси
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
4
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
6
Аолу
Жан-Эде Аолу
76
27
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
11
Ленар
Димитри Ленар
82'
82'
90
26
Томассон
Адриен Томассон
67
28
Диалло
Хабиб Диалло
76
25
Ажорж
Людовик Ажорж
55
Запасные
16
Кавашима
Эиджи Кавашима
-
23
Кароль
Лионель Кароль
35
14
Прсич
Санин Прсич
-
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
23
21
Шахири
Мехди Шахири
14
18
Сиби
Махаме Сиби
-
20
Зохи
Кевин Зохи
-
31
Дьон
Мойзе Сахи Дьон
-
31
Дьон
Мойзе Сахи Дьон
14
33
Marvin Elimbi Gilbert
Marvin Elimbi Gilbert
-
Тренерский состав
Тьерри Лоре

События

Матч окончен 1:1
Замена
Карим Ариби
Рено Рипар
89'
Замена
Нолан Ру
Мусса Коне
89'
Замена
Никлас Элиассон
Яссин Бенрау
83'
82'
ГОЛ! 1:1
Димитри Ленар
п
ПРОМАХ!
Димитри Ленар
76'
Замена
Мойзе Сахи Дьон
Хабиб Диалло
76'
Замена
Мехди Шахири
Жан-Эде Аолу
67'
Замена
Жан-Рикне Беллегард
Адриен Томассон
61'
Желтая карточка
Адриен Томассон
55'
Замена
Лионель Кароль
Людовик Ажорж
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Рено Рипар
55'
47'
Красная карточка
Фредерик Жилберт
Конец первого тайма (0:0)
29'
Желтая карточка
Жан-Эде Аолу
Начало матча

Прошлые матчи

18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Ним
1 : 1
Страсбур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Ним
1
Страсбур
1
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Страсбур
5 : 0
Ним
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Страсбур
5
Ним
0
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
Страсбур
4 : 1
Ним
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
Страсбур
4
Ним
1
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Ним
2 : 2
Страсбур
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Ним
2
Страсбур
2
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Страсбур
0 : 1
Ним
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Страсбур
0
Ним
1

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