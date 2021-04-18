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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 1:1
Замена
89'
Замена
89'
Замена
83'
82'
ГОЛ! 1:1
п
ПРОМАХ!
76'
Замена
76'
Замена
67'
61'
Желтая карточка
55'
Замена
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
55'
47'
Красная карточка
Конец первого тайма (0:0)
29'
Желтая карточка
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Новости
23 ноября 2019, 14:26
22 августа 2019, 22:30
08 апреля 2019, 12:01
08 ноября 2020, 10:03
23 апреля 2019, 18:58