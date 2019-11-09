Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Ажорж 14
Мотиба 45
Ленар 70
Мотиба 85
4:1
Матч завершен
Ним
Ним
Филиппото 48
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
9 нояб. 2019, 22:00 МСК
9.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Страсбур
мин
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
1
Селс
Матс Селс
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
45'
85'
45', 85'
90
11
Ленар
Димитри Ленар
70'
70'
90
19
Каси
Антони Каси
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
14'
14'
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
5
Коне
Ламин Коне
23
Кароль
Лионель Кароль
10
Корнье
Бенжамин Корнье
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
20
Зохи
Кевин Зохи
Ним
мин
7
Филиппото
Ромен Филиппото
48'
48'
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
17
Дулевич
Харис Дулевич
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
18
Валь
Тео Валь
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
Запасные
5
Ландре
Лоик Ландре
29
Алакуш
Софьян Алакуш
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
11
Стояновски
Влатко Стояновски
27
Данке
Кевен Данке