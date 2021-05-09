Метц - Ним: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Метц
Метц
-:-

Метц - Ним: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Ним
Ним
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-
Ним
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
3
Мелинг
Биргер Мелинг
27
Уэда
Наомити Уэда
2
Гессум
Кельян Гессум
29
Алакуш
Софьян Алакуш
7
Элиассон
Никлас Элиассон
18
Кубас
Адриан Кубас
12
Фомба
Ламин Фомба
20
Рипар
Рено Рипар
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
28
Коне
Мусса Коне
Запасные
16
Диас
Люка Диас
-
5
Ландре
Лоик Ландре
-
21
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
15
Пакье
Гаэтан Пакье
-
8
До
Люка До
-
17
Дулевич
Харис Дулевич
-
22
Бенрау
Яссин Бенрау
-
11
Аленви
Маттео Аленви
-
25
Ру
Нолан Ру
-

Прошлые матчи

01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Ним
0 : 1
Метц
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Ним
0
Метц
1
07.03.2020 07 марта 2020 сб 22:00
Метц
2 : 1
Ним
07.03.2020 07 марта 2020 сб 22:00
Метц
2
Ним
1
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Ним
1
Метц
1

Новости

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#Анди Делор
14 марта, 17:54
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
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15 мая 2020, 14:48
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
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#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
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