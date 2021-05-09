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Лига 1
Метц VS Ним
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Метц - Ним: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Метц
Метц
-:-
Метц - Ним: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Ним
Ним
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-
Ним
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
3
Мелинг
Биргер Мелинг
27
Уэда
Наомити Уэда
2
Гессум
Кельян Гессум
29
Алакуш
Софьян Алакуш
7
Элиассон
Никлас Элиассон
18
Кубас
Адриан Кубас
12
Фомба
Ламин Фомба
20
Рипар
Рено Рипар
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
28
Коне
Мусса Коне
Запасные
16
Диас
Люка Диас
-
5
Ландре
Лоик Ландре
-
21
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
15
Пакье
Гаэтан Пакье
-
8
До
Люка До
-
17
Дулевич
Харис Дулевич
-
22
Бенрау
Яссин Бенрау
-
11
Аленви
Маттео Аленви
-
25
Ру
Нолан Ру
-
Прошлые матчи
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Ним
0 : 1
Метц
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Ним
0
Метц
1
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
Метц
2 : 1
Ним
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
Метц
2
Ним
1
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1
Метц
1
Новости
Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая 2020, 14:48
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
#АПЛ
25 февраля 2020, 13:20
Последний матч для «Монако» – две красные карточки и поражение от аутсайдера. Головин впервые в сезоне остался в запасе
#Александр Головин
01 февраля 2020, 23:59
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
В Лиге 1 обновлен рекорд – самому юному удаленному игроку 17 лет и 111 дней
07 декабря 2020, 10:37