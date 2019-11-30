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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Ним
Ним
Рипар 61
1:1
Матч завершен
Метц
Метц
Диалло 30
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
30 нояб. 2019, 22:00 МСК
30.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ним
мин
8
До
Люка До
90
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
61'
61'
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
18
Валь
Тео Валь
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
11
Стояновски
Влатко Стояновски
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
15
Пакье
Гаэтан Пакье
19
Буаде
Лука Буаде
6
Сарр
Сиди Сарр
17
Дулевич
Харис Дулевич
12
Фомба
Ламин Фомба
27
Данке
Кевен Данке
Метц
мин
24
Коад
Рено Коад
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
3
Удоль
Матье Удоль
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
30'
30'
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
17
Делен
Тома Делен
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
27
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа
7
Ньян
Ибраима Ньян