Дижон
Дижон
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Сайт
www.dfco.fr/
Страна
Франция
Стадион
Гастон Жерар
Тренер
Давид Линарес
Д. Линарес
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Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30