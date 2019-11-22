Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Бельгия
Подписаться
Сайт
www.belgianfootball.be
Страна
Бельгия
Стадион
Тренер
Роберто Мартинес
Р. Мартинес
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Ночевать в казармах, продавать арахис на улицах, жить в чужой семье – это путь из Нигерии в АПЛ
#Уилфред Ндиди
15 апреля, 20:29
Де Брюйне ненавидит Куртуа из-за измены девушки – и именно ему забил свой первый пенальти за «Ман Сити»
#Кевин Де Брюйне
27 февраля, 02:58
Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная
#Евро-2020
22 ноября 2019, 19:55
Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс
#Россия
19 ноября 2019, 01:12
Каково сходить на сборную в ноябре. Дорого? Холодно? А как дела с полицией?
#Россия
17 ноября 2019, 13:35
Бельгия разгромила Россию – грустные, веселые и душевные фото с этого матча
#Россия
16 ноября 2019, 23:27
Насколько мощна эта сборная Бельгии? Отвечаем на цифрах
#Евро-2020 (квалификация)
16 ноября 2019, 23:14
Россия недоборолась на атаках Бельгии. Разбираем голы
#Россия
16 ноября 2019, 22:45
Показать еще